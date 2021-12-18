السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

312.4 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة

أظهرت أحدث بيانات إدارة البورصة المصرية، تجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع لدى معاملات الأسبوع الماضي، مقابل عمليات شراء واضحة للمستثمرين المصريين.

وكشفت البيانات عن تحقيق المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بلغت قيمتها 525.2 مليون جنيه، حيث بين التقرير الأسبوعي للبورصة اتجاه المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي بصافي بيع سجل 312.4 مليون جنيه، بنسبة 14.6%، كما اتجه العرب للبيع أيضا بصافي 212.8 مليون جنيه، بنسبة 12.8% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون إلى الشراء وسط سيطرة على التعاملات بنسبة 72.6%.

على صعيد متصل، أظهرت أحدث بيانات لإدارة مركز المعلومات بالبورصة المصرية عن ارتفاع قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي إلى 19.4 مليار جنيه، بتداول حوالى 2.084 مليون ورقة مالية، مقابل 17 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، وبالتعامل على حوالي 2.87 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 207 ألاف صفقة شراء وبيع، مقابل 261 ألف صفقة الأسبوع قبل الماضي.

وقالت البورصة، إن سوق الأسهم استحوذ على 69.4 % من إجمالي تعاملات السوق الرئيسي، فيما استحوذت السندات على 30.6 % من إجمالي قيمة التداولات، بعد أن استحوذ المستثمرون المصريون على 72.6% من إجمالي تعاملات السوق، مقابل 14.6% للمستثمرين الأجانب و12.8% للمتعاملين العرب.

وأشارت البورصة إلى استحواذ المصريين على 81.9 % من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام الجاري 2021، فيما استحوذ الأجانب على 10.8% والعرب على 7.3% من التعاملات منذ بداية العام، بعد استبعاد الصفقات.

وتوقع محللون آداءا إيجابيا للسوق خلال الأسبوع الجاري، بعد السيولة الواضحة التى تم توجيهها لبعض الأسهم القيادية بالسوق.

 

أخبار البورصة المصرية اليوم أداء البورصة المصرية أزمات البورصة أرباح البورصة البورصة التقرير الاسبوعى للبورصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف آلية الجرعة المعززة للحاصلين على لقاح كورونا

التفاصيل الكاملة لحريق شقة «عروسين» في ليلة الدخلة

طوارئ فى السكة الحديد استعدادًا لأمطار الـ72 ساعة المقبلة

الكشف على 1480 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقنا

«الصحة»: فحص 21 مليون مواطن بمستشفيات التأمين الصحى خلال 2021

وزير الرياضة يحضر المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية