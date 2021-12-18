312.4 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

أظهرت أحدث بيانات إدارة البورصة المصرية، تجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع لدى معاملات الأسبوع الماضي، مقابل عمليات شراء واضحة للمستثمرين المصريين.

وكشفت البيانات عن تحقيق المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بلغت قيمتها 525.2 مليون جنيه، حيث بين التقرير الأسبوعي للبورصة اتجاه المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي بصافي بيع سجل 312.4 مليون جنيه، بنسبة 14.6%، كما اتجه العرب للبيع أيضا بصافي 212.8 مليون جنيه، بنسبة 12.8% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون إلى الشراء وسط سيطرة على التعاملات بنسبة 72.6%.

على صعيد متصل، أظهرت أحدث بيانات لإدارة مركز المعلومات بالبورصة المصرية عن ارتفاع قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي إلى 19.4 مليار جنيه، بتداول حوالى 2.084 مليون ورقة مالية، مقابل 17 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، وبالتعامل على حوالي 2.87 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 207 ألاف صفقة شراء وبيع، مقابل 261 ألف صفقة الأسبوع قبل الماضي.

وقالت البورصة، إن سوق الأسهم استحوذ على 69.4 % من إجمالي تعاملات السوق الرئيسي، فيما استحوذت السندات على 30.6 % من إجمالي قيمة التداولات، بعد أن استحوذ المستثمرون المصريون على 72.6% من إجمالي تعاملات السوق، مقابل 14.6% للمستثمرين الأجانب و12.8% للمتعاملين العرب.

وأشارت البورصة إلى استحواذ المصريين على 81.9 % من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام الجاري 2021، فيما استحوذ الأجانب على 10.8% والعرب على 7.3% من التعاملات منذ بداية العام، بعد استبعاد الصفقات.

وتوقع محللون آداءا إيجابيا للسوق خلال الأسبوع الجاري، بعد السيولة الواضحة التى تم توجيهها لبعض الأسهم القيادية بالسوق.