السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالهريف

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف. 

كان في استقبال نيافته القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، والشماس وسيم عادل، والشمامسة، والخدام والخادمات، وشعب الكنيسة. 

الجدير بالذكر أن عدد أبناء الرعية المحتفى بهم هم اثنين وعشرين طفلًا.

من هو الأنبا بشارة؟

ولد الأنبا بشارة في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971،  والتحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977.

التحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990.

وارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996 درس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000  سيم كاهناً في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج  رشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الاستشاري للايبارشية.

وتستعد الكنائس المسيحية الغربية للإحتفال بعيد الميلاد المجيد، في 24 ديسمبر الجاري، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

قداس المناولة الاحتفالية الملاك ميخائيل الفرنسيسكاني اقباط الكاثوليك إيبارشية أبوقرقاص كنيسة الملاك ميخائيل

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