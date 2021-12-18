أستراليا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا الجديدة

سجلت أستراليا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، إذ يتزايد الانتشار في أكثر ولايتين اكتظاظًا بالسكان، لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون واصل التقليل من شأن مخاطرتخفيف البلاد القيود المرتبطة بالجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 2482 حالة جديدة، وسجلت ولاية فيكتوريا 1504 حالات جديدة، وسجلت ولاية كوينزلاند 31 حالة جديدة اليوم، لتتجاوز مجتمعة أعلى مستوى مسجل في أستراليا سابقًا الذي بلغ 3820 حالة في اليوم السابق.

وجدد موريسون اليوم التأكيد على أن التركيز يجب أن ينصب على عمليات الرعاية بالمستشفيات والحالات التي في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لا على أرقام الحالات الفعلية، إذ تعتاد البلاد التعايش مع الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلي صعيد آخر، تستقبل أستراليا مرة أخرى العمالة الماهرة والطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات المؤهلين لدخول البلاد، وذلك بعد عامين تقريبًا من إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وكان من المفترض في البداية السماح لحاملي التأشيرات الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أستراليا دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء اعتبارًا من أو ديسمبر، لكن حكومة كانبرا أجَّلت فتح الحدود إلى بسبب متحور أوميكرون.

وحاملو التأشيرات المؤهلون الذين يشملهم الإجراء هم من وصفهم رئيس الوزراء سكوت موريسون بـ"العمالة الماهرة والأفواج الطلابية، ومحبى قضاء العطلات العاملين بصفة مؤقتة وحاملي التأشيرات العائلية المؤقتة".

كما تسمح أستراليا للمسافرين المطعمين ضد كورونا القادمين من اليابان وكوريا الجنوبية بالدخول في إطار ترتيبات فقاعات السفر التي تبدأ بعد تأجيل لمدة أسبوعين.