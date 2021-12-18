السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا.. مطالبات صحية بالإغلاق المشدد لكبح تفشى «أوميكرون»

هولندا
هولندا

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، أوصوا بإعلان الإغلاق العام "المشدد" لمنع تفشي متحور "أوميكرون".

 

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير 2022.

 

ونقلت محطة "آر.تي.إل نيوز" وصحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" عن مصادر في لجنة الخبراء، التي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراتها ذات الشأن، بأنها أوصت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

 

وقال وزير الصحة هوغو دي غونغ للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لـ"أوميكرون"، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

 

وأضاف: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".

 

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة يوم السبت قبل البت في الإجراءات الجديدة.

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وائل لطفي

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