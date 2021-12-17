مساعد وزير السياحة: لم نتلقِ أي طلبات بإقامة حفلات رأس السنة

أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه لن يتم إقامة أي احتفالات برأس السنة داخل الفنادق والمنشآت السياحية مثلما جرى العام الماضي، نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وقال العاصى فى تصريح خاص لـ"الدستور" إن الوزارة لم تتلق أى طلبات بتنظيم أي احتفالات برأس السنة.

ومن جانبه، أوضح هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن يوم رأس السنة سيمر كأي يوم عمل داخل المنشآت السياحية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من وزارة السياحة والآثار بعدم إقامة أي احتفالات بقدوم العام الجديد.

وقال وهبة فى تصريح لـ"الدستور" إن لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة تعمل بشكل يومي ومفاجئ للتأكد من تطبيق المنشآت السياحية لجميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.