السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إكسبرس»: العواصف تضرب المملكة المتحدة فى عيد الميلاد

العواصف تضرب المملكة
العواصف تضرب المملكة المتحدة

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن التحذيرات من الطقس خلال الأيام القادمة زادت بشدة، مع توقعات بحدوث فوضى عارمة قبل احتفالات عيد الميلاد، حيث يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الظروف الشتوية قد تضرب المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.


ووفقًا للرسوم البيانية، ستشهد أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا طوفانًا في 27 ديسمبر.

 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو النطاق الثقيل للطقس المتوقع أن يكتسح من المحيط الأطلسي، وتتنبأ الرسوم البيانية بأن اسكتلندا قد تشهد أكثر من 3 سم من الثلج في الساعة في 27 ديسمبر، ومع ذلك قد تشهد شمال شرق إنجلترا ما يصل إلى 8 سم من الثلوج، كما تظهر الرسوم البيانية.


وتابعت ان أجزاء أخرى من إنجلترا قد شهدت أيضًا تناثرًا صغيرًا للثلج، لكن في ويلز ، قد يكون هناك ما يصل إلى 8 سم في 27 ديسمبر.
 

وقال مكتب الأرصاد الجوية في الفترة ما بين 22 و 31 ديسمبر: "في منتصف هذه الفترة ، يزداد خطر هطول الأمطار أو الظروف الشتوية ، خاصة باتجاه الجنوب والجنوب الغربي".
 

وكان مكتب الأرصاد قد قال قبل يومين: "نتوقع عاصفة أخرى كبيرة هذا الشهر والتي ستحدد شكل الطقس للأشهر القادمة".


وأضاف: "نتوقع حدوث خمس إلى ست عواصف خلال فترة الشتاء والتي قد تكون شديدة بما يكفي لتبرير التسمية".


إذا تحققت عاصفة جديدة ، فمن المحتمل أن تسمى عاصفة كوري ، وستأتي بعد أن ضربت العاصفة بارا وأروين البلاد هذا العام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى 27 ديسمبر، من المتوقع أن تسوء الظروف في أجزاء من إنجلترا، ومن المرجح أن تصل مانشستر إلى مستويات هطول أمطار تقترب من 5 سم في الساعة، ومع ذلك، في ويلز، تُظهر الرسوم البيانية أن مستويات هطول الأمطار تجاوزت 5 سم في الساعة في فترة ما بعد الظهر.


وتابعت أنه بسبب هذه الظروف السيئة، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من جنوب إنجلترا.

الفوضى ارصاد المملكة المتحدة توقعات الطقس درجات الحرارة الرسوم احتفالات الأرصاد الجوية تحذيرات احتفالات عيد الميلاد

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وائل لطفي

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