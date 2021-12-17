السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان ينتهي من بروفات حفله الغنائي بـ«إكسبو دبي 2020»

محمد رمضان
محمد رمضان

أجرى النجم محمد رمضان البروفات النهائية استعدادا لحفله الغنائي المقرر إقامته مساء غدا ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل للجمهور مجموعة من أهم وأشهر أغنياته ومنها: «ثابت، على الله، مافيا، الملك، نمبر وان، يا حبيبي، أنا جدع، بوم بوم، ورايحين نسهر، وبابا، وأنا البطل، ومصباح علاء الدين، وغيرهم بالإضافة إلى أخر أغنياته التي تحمل اسم «جو البنات» والتي قدمها في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة كما تم تصميم مجموعة من العروض الاستعراضية.

ويتضمن الحفل استعراضا كبيرا خلال فقرات الحفل المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور زوار المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي" المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.


 

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محمد رمضان

وتفقد أمس الأربعاء النجم محمد رمضان مسرح الحفل للاطمئنان على التجهيزات النهائية للحفل والتي تتطلب تجهيزات خاصة لأن محمد رمضان يعتمد في حفلاته على الشو الاستعراضي وصعود عدد من السيارات والاكسسوارات خلال الحفل.

 

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محمد رمضان

آخر حفلات محمد رمضان الغنائية

وأحيا النجم محمد رمضان مساء يوم الجمعة الماضي حفله الغنائي الأول بالعراق وذلك على خشبة مسرح السندباد في بغداد العاصمة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من الشعب العراقي.

مسلسل محمد رمضان في رمضان 2022

ويخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل يحمل اسم "مشوار لحد هناك" وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب"، ويشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

 

ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان، والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربيني، للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".

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