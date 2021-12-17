السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«2x1».. مشروبات تساعد على تعزيز النوم والتخلص من الدهون

مشروبات النوم
مشروبات النوم

أكد الأطباء أن قلة النوم تساهم في زيادة الوزن، لذلك عليك التأكد من قضاء 7 إلى 9 ساعات في الفراش من أجل استعادة طاقتك بشكل كبير، حيث يمكن أن يزيد الحرمان من النوم من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

ووفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي، فمن الصعب التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيها لعدة أسباب مثل:

تقلبات المزاج:

يمكن للفشل في الحصول على قسط جيد من النوم أن يتركك عاطفيًا، مما يمهد الطريق لما يسمى بـ"الأكل العاطفي" الذي تحاول فيه البحث عن الراحة من الطعام، ولا سيما الأطعمة غير الصحية.

عدم التوازن الهرموني:

يقول الخبراء أن قلة النوم يمكن أن تترك هرموناتك في حالة من الفوضى لأنها تشبه إلى حد كبير الإجهاد، الأمر الذي يتسبب في قلة الحركة والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

مقاومة الأنسولين:

كما أن الحرمان من النوم، شيء يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

من الممكن ضمان حصولك على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة بمساعدة بعض الحلول الذكية، مثل تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة، الصودا، الشاي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية قبل ساعات قليلة من موعد النوم.

كما يمكنك أيضًا تناول المشروبات المعروفة بقدرتها على تعزيز النوم، لذا قدم الاطباء عدد من هذه المشروبات التي لدية القدرة على تعزيز نومك وخسارة الوزن ايضًا.

 

الحليب:

ما يجعل كوبًا من الحليب جيدًا في تعزيز النوم هو "التربتوفان" - وهو حمض أميني معروف يجعلك تشعر بالنعاس، كما يوجد البروتين أيضًا في الحليب، مما يساعد على بناء العضلات.

 

بروتين مصل اللبن:

تمامًا مثل الحليب، يحتوي بروتين مصل اللبن على "التربتوفان والبروتين"، وكلاهما يمكن أن يكون من أفضل حلفائك في سعيكم لخسارة الوزن الزائد.

 

شاي البابونج:

شاي البابونج هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية للأرق لأنه يساعد على تهدئة العقل والجسم، وقد أظهرت بعض الدراسات أن شاي البابونج لديه القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم والجوع.

عصير الكرز:

عصير الكرز الآخر الذي قد تتناوله لنوم هانئ وقوام رشيق هو عصير الكرز، لأنه مصدر طبيعي لهرمون النوم "الميلاتونين" أو هرمون النوم، كما يحتوي عصير الكرز أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهابات، وهو أمر مرتبط بزيادة الوزن من بين العديد من المشاكل الأخرى.

خسارة الوزن السمنة المفرطة ممارسة التمارين الرياضية الحرمان من النوم الاكل العاطفى السكر في الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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