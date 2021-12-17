برلمانى: هيكلة الدعم لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين، شرط أن يصل إلى من يستحقه ولا يكون هناك هدر فيه، مشيرًا إلى وجود دعم في الخبز والطاقة والعديد من أوجه الدعم الأخرى مثل الدعم النقدي المقدم في مشروع تكافل وكرامة.

وأضاف لبيب، في بيانه، اليوم الجمعة، أن مخصصات الحماية الاجتماعية لملايين المصريين زادت في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضاعفت المعاشات والأجور، بهدف تخفيف العبء عن المواطن، منوهًا بتراجع معدل الفقر إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان، لأول مرة في مصر منذ عقود، وشمول برنامج تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و400 ألف أسرة، بالإضافة إلى الدعم السلعي عبر 23 مليون بطاقة تموين تخدم نحو 64 مليون مواطن، ووجود دعم هائل لرغيف الخبز.

وأوضح أن كل أوجه الدعم هذه، تؤكد حرص الدولة على استمراره ودعم الطبقات البسيطة والتوسع في ذلك، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لضمان وصوله لمستحقيه.

واختتم نائب سوهاج أن موضوع هيكلة الدعم، الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة، ولكن سيصل به إلى مستحقيه وفق رؤية حكومية وموضوعية تمامًا.