«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

أعلنت شركة فايزر، اليوم، عن توقعاتها ببقاء وباء كورونا حتى عام 2024.

وفي السياق، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، من شركة فايزر تصنيع لقاحات متطورة ضد «أوميكرون».

تأتي المطالبات بعد يوم من موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على الاستخدام الطارئ لعقار شركة فايزر المضاد لكورونا.

وقالت شركة فايزر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.

وأضافت أنها شاركت هذه البيانات مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، كجزء من التقديم المتواصل لترخيص استخدام الدواء في حالات الطوارئ، وذكرت أن «باكسلوفيد»، تم تطويره ليُعطى عن طريق الفم، بحيث يمكن وصفه عند أول بادرة للعدوى أو عند الوعي الأول بالتعرض، مما قد يساعد المرضى على تجنب المرض الشديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة.

وعدّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها توصياتها بشأن لقاحات كوفيد-19 الخميس، لتوضح أنّها تفضّل أخذ جرعات "مودرنا" و"فايز - بيو إن تيك" على لقاح جونسون إند جونسون.

وجاء في التوصية الجديدة أن "لقاحات مرسال الرنا (mRNA) مفضّلة أكثر من لقاح جانسن كوفيد- 19، للحماية من فيروس كورونا لمن بلغوا 18 سنة وما فوق".