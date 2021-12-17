الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

فايزر
فايزر

أعلنت شركة فايزر، اليوم، عن توقعاتها ببقاء وباء كورونا حتى عام 2024.

وفي السياق، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، من شركة فايزر تصنيع لقاحات متطورة ضد «أوميكرون».

تأتي المطالبات بعد يوم من موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على الاستخدام الطارئ لعقار شركة فايزر المضاد لكورونا.

وقالت شركة فايزر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.

وأضافت أنها شاركت هذه البيانات مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، كجزء من التقديم المتواصل لترخيص استخدام الدواء في حالات الطوارئ، وذكرت أن «باكسلوفيد»، تم تطويره ليُعطى عن طريق الفم، بحيث يمكن وصفه عند أول بادرة للعدوى أو عند الوعي الأول بالتعرض، مما قد يساعد المرضى على تجنب المرض الشديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة.

وعدّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها توصياتها بشأن لقاحات كوفيد-19 الخميس، لتوضح أنّها تفضّل أخذ جرعات "مودرنا" و"فايز - بيو إن تيك" على لقاح جونسون إند جونسون.

وجاء في التوصية الجديدة أن "لقاحات مرسال الرنا (mRNA) مفضّلة أكثر من لقاح جانسن كوفيد- 19، للحماية من فيروس كورونا لمن بلغوا 18 سنة وما فوق".

فايزر بقاء توقعاتها وباء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

حكم مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى