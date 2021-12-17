الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: المحافظ فريدريش ميرتس زعيما جديداً لحزب ميركل

المانيا
المانيا

اختار حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، اليوم الجمعة، فريدريش ميرتس زعيما جديدا للحزب، والذي كانت تتزعمه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ويمثل ميرتس (66 عاما) الجناح المحافظ للحزب ويعتبر خبيرا في مجال الاقتصاد والتمويل، إذ شارك لسنوات عديدة في المجال التجاري، والربط بين أكبر الشركات في ألمانيا والسياسة.

وأعلن ميرتس عن ترشحه لرئاسة الحزب الاثنين الماضي، وسط أزمة داخلية حادة بعد انسحاب ميركل من المشهد الحزبي، وخسارته المدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.

وحصل ميرتس على تفويض من قبل فرعه المحلي التابع لحزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" مساء الاثنين، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لخلافة أرمين لاشيت، الذي قاد الحزب إلى الهزيمة وكانت النتيجة الأسوأ على الإطلاق في الانتخابات الماضية.

يذكر أن فريدريش ميرتس خسر أمام لاشيت في انتخابات زعامة الحزب عام 2021، وقبلها أمام الزعيمة السابقة انغريت كرامب كارنبور عام 2018، وكان واضحا في خطاب أخير له أن لديه خطة عمل لـ"تحرير حزبه من سمات النزعة المحافظة"، حسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في إفادة صحفية، إن أنجيلا ميركل ستتنحى عن منصب المستشارة الألمانية بعد أن يتم انتخاب أولاف شولتس لشغل منصب المستشار.

ومن المقرر أن تتم عملية انتخاب المستشار الجديد، في البرلمان الألماني المنتخب يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأضاف المتحدث: "ستنتهي مهام ميركل كمستشارة، مع انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس المقرر يوم الأربعاء، وبعد ذلك ستنتهي ولايتها، مع ظهور مستشار جديد في ألمانيا".

وأعاد المتحدث إلى الأذهان، أن أنجيلا ميركل ستترك العمل السياسي بعد تنحيها عن منصب المستشار.

الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدري زعيم حزب

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وائل لطفي

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