الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» ترحب بإقرار النواب الأمريكي قانون مكافحة الإسلاموفوبيا

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإقرار مجلس النواب الأمريكي، يوم 14 ديسمبر الماضي، لقانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، الذي يعد خطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد.
وأشادت الأمانة العامة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس " - بقرار إنشاء مكتب في وزارة الخارجية الأمريكية وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، معربةً عن تطلعها إلى التعاون مع هذا المبعوث.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل توحيد الجهود لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي والوئام بين جميع الأديان.

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