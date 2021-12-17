من موظف بنك إلى أشهر ملياردير عربى.. 10 معلومات عن ماجد الفطيم

توفى منذ قليل، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات الشقيقة، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم المال امتلأت بتجارب ناجحة جعلته مثالًا لغيره من الشباب والكبار في عالم المال، وعقب وفاته، نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قائلًا: "رحم الله أخانا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم:

- عمل في بداية حياته موظفًا في بنك عمان الذي أصبح الآن بنك المشرق.

- رفض العمل مع والده وعمه في تجارة الأخشاب واللؤلؤ والتي كانت منتشرة في النصف الأول من القرن الحالي.

- في بداية الخمسينيات استورد خمسين سيارة من نوع تويوتا، ومن ثم باعها في وقت قليل لم يتوقعه أحد وحققت لهم أرباحًا كبيرة.

- أنشأ شركة بينه وبين ابن عمه وسماها شركة "حمد ومحمد الفطيم".

- في عام 1955 سافر ماجد الفطيم إلى مدينة طوكيو وعاد ومعه توكيل سيارات تويوتا، وكان هذا بداية عمله الخاص.

- عُرف عنه الذكاء والقدرة الكبيرة على تحمل المسئولية، حيث كان ضمن أعضاء أول وفد قام باختياره الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله لتمثل إمارة دبي في المجلس الوطني الاتحادي.

- يعد من أثرياء دولة الإمارات وهو إماراتي الجنسية ويوجد اسمه على عدد كبير من المتاجر المشهورة بالشرق الأوسط، مثل متاجر كارفور.

- من مشاريعه الكبيرة مشروع ماجد الفطيم العقارية، وماجد الفطيم لتجارة التجزئة وماجد الفطيم أوريكس وماجد الفطيم لإدارة الأصول.

- وفي عام 1995 افتتح الفطيم أول مركز تسويقي في المنطقة، وتم تصنيفه من قبل فوربس الشرق الأوسط في الترتيب السابع من ضمن قائمة أغنى مائة رجل عربي.

- في عام 2013 قدرت ثروته وقتها تقدر 3.6 مليار دولار، أما في عام 2017 فقد حصل على المركز الأول ضمن قائمة فوربس في دولة الإمارات بثروته التي قدرت وقتها 10.6 مليار دولار.