الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات.. غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غد السبت، الدعوى المقامة من "محمد ,ح" المحامي وكيلٱ عن "عماد.ي"، والتي يطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع إلزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه.

وحملت الدعوى رقم ١٦٦٨٠ لسنة ٧٦ ق، واختصمت الدعوى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب واللجنة المشرفة على الانتخابات.

يُذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذًا سليمًا، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٥٢ لسنة ٧٦، أن مجلس النقابة في حاجة ماسة لاستيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة المحامي الترشح انتخابات اتحاد الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل في 2021

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

وزيرة الهجرة تلتقى الأمين العام للمجلس الدولى للغة العربية لتبادل الخبرات

لالتقاط الصور التذكارية.. إقبال كبير على جبال الملح في بورسعيد

التحقيق مع موظف متهم بتزوير بطاقات تطعيم كورونا فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس