نظر دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات.. غدًا

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غد السبت، الدعوى المقامة من "محمد ,ح" المحامي وكيلٱ عن "عماد.ي"، والتي يطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع إلزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه.

وحملت الدعوى رقم ١٦٦٨٠ لسنة ٧٦ ق، واختصمت الدعوى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب واللجنة المشرفة على الانتخابات.

يُذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذًا سليمًا، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٥٢ لسنة ٧٦، أن مجلس النقابة في حاجة ماسة لاستيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.