الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات بالرصاص المعدنى والغاز فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إصابات فى مواجهات
إصابات فى مواجهات مع الاحتلال

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المطاطي في أطرافهما السفلية، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال المسيرة.

كما أصيب 10 مواطنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها، اليوم.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيتا، إضافة إلى 5 آخرين نتيجة سقوطهم.

ومن جنوب نابلس إلى بيت دجن، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني و14 آخرين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن الشاب أصيب برأسه خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على القرية بحماية جيش الاحتلال، وأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية مطاردة مكثفة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في شمال الأراضي الفلسطينية.

وتوفي يهودا ديمنتمان متأثرا بجروحه مساء الخميس، بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها، وقد أصيب سائق السيارة وراكب آخر بجروح طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، إنه نشر كتائب إضافية وقوات خاصة لتعقب المهاجمين الذين قال إنهم فلسطينيون.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدنى قنابل الغاز جنوب نابلس بيت دجلن إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

نقل كريم الهوارى المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد لمستشفى سجن وادى النطرون

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

«تجارية القاهرة» تنظم ندوة للتعريف بالمستجدات الضريبية.. الأربعاء

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حبس محام وصديقيه حاولوا قتل مدير مكتب تموين في البحيرة

وزير الاتصالات يبحث توفير الحلول الرقمية مع الشركات الإستونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس

«المالكي»: الإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يشكل فشلا لإسرائيل