الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصادرة شيش بمقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بالزقازيق

جريدة الدستور

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لمتابعة مدى التزام أصحاب المقاهي بالإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيشة للمترددين، وتم التحفظ على عدد من الشيش بمقهى مخالف بطريق الزرقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياقٍ متصل، قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حملة تموينية برئاسة عاطف عراقي، مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين قطاع جنوب الشرقية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر رقم 27206 جُنح بلبيس ضد المواطن (م .م .ص) صاحب محطة تموين سيارات لبيع بسعر أكثر عن السعر، وتحرير محضر رقم 27207 جنح بلبيس ضد (م . م ص) صاحب محل مأكولات بقرية ميت حمل لحيازته وأستخدامه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على  4 جراكن زنة الجركن 18 كجم، و تحرير محضر رقم 27208 جنح بلبيس ضد (أ .ب .ج) صاحب محل أعلاف بقرية شبرا النخلة لحيازته وعرضه سلعة مجهولة المصدر علف أرانب وتم التحفظ على 500 كجم علف حيواني.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة في المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليًا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة التزام إشغالات الشرقية اجراءات محافظ الشرقية تحف قرية تشكيل

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