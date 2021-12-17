الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات سرقة محل «موبايلات» في المقطم

ضبط
ضبط

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة عن ملابسات واقعة سرقة محل لبيع الهواتف المحمولة فى منطقة  المقطم بمحافظة القاهرة، وذلك عقب تحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من(مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (40 هاتف محمول- مبلغ مالي) من داخل المحل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ركوبه إحدى السيارات المستأجرة، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة المشار إليها ، كما عُثر بداخلها على (40 هاتف محمول "المستولى عليهم" – ماكينة طباعة "إسكنر" – مكواة بلاستيكية – 2 كارنية مزور لجهتين حكوميين – بطاقة رقم قومي "مزورة" – 2 قطعة حديدية "أجنة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بقيامه بتزوير الكارنيهات وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته باستخدام ماكينة "الإسكنر" والمكواة البلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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