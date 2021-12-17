الصين توفّر خدمات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية في 121 دولة ومنطقة

قالت الهيئة الصينية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الصين وفّرت بيانات قمرها الصناعي "فنغيون" للأرصاد الجوية إلى 121 دولة ومنطقة، بما في ذلك 85 دولة على طول مبادرة "الحزام والطريق".

وقال "شيان دي" المسؤول في الهيئة الصينية للأرصاد الجوية، إن خدمات البيانات والتدريب الفني مجانية لجمعية المستخدمين، مشيرًا إلى أنه سيتمتع المستخدمون العالميون بنفس المعاملة التي يتمتع بها الصينيون من حيث الوصول إلى البيانات.

وتعتبر الأقمار الصناعية "فنغيون" سلسلة من أقمار صناعية للأرصاد الجوية للاستشعار عن بعد طوّرتها الصين، ووفقًا للهيئة؛ فقد تلقى القمران الصناعيان الجديدان "فنغيون - 3 يي" و"فنغيون-4 بي"، اللذان أُطلقا هذا العام، طلبات من مستخدمين في جميع أنحاء العالم، كما وفّرت الصين أيضاً خدمات التدريب التقني لأكثر من 1400 مهني من 92 دولة ومنطقة.

وتخطط الصين لإطلاق خمسة أقمار صناعية أخرى للأرصاد الجوية خلال فترة الخطة الخمسية الوطنية الرابعة عشرة (2021-2025) وترقيتها إلى الجيل الثالث من نظام مراقبة الأقمار الصناعية "فنغيون" بحلول العام 2035، لتقديم خدمة أفضل للوقاية من الكوارث والإغاثة للمستخدمين على طول مبادرة "الحزام والطريق".

ومنذ يومين، أطلقت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات، إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين .

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق القمر "تيانليان II-02" على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، مشيرة إلى أن هذه المهمة تعد الـ401 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

كما أطلقت الصين بنجاح، ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، التي تنتمي إلى عائلة "ياوقان-35، في الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش- 2 دي، حيث دخلت إلى المدار المحدد بنجاح.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 396 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.