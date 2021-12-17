أيرلندا تبحث إغلاق المطاعم في الخامسة مساءً للحد من كورونا

أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الأيرلندية "آر تي إي"، بأن الحكومة الأيرلندية قد تتخذ قرارًا بإغلاق المطاعم في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوميًا، بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار خطط جديدة للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوصى مسؤولو الصحة في أيرلندا بالإغلاق المبكر للحانات والمطاعم ووقف تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية، والمسرحية اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تناقش الحكومة الأيرلندية هذه الخطط اليوم الجمعة.

ووفقا لما أوردته "آر تي إي"، تغلق هذه الأماكن أبوابها حاليا بحلول منتصف الليل.

وبحسب التوصية، يتعين خفض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% للفعاليات التي تقام في الهواء الطلق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أيرلندا سجلت أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا أمس الخميس.

وتمثل الإصابات بمتحور أوميكرون الآن نحو ربع إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وقد شهدت أيرلندا أحد أسوأ موجات التفشي لفيروس كورونا في العالم، وذلك في يناير الماضي، حينما قامت الحكومة بتخفيف القيود على أماكن الضيافة في ديسمبر الماضي، في محاولة للسماح لما وصفه رئيس الوزراء مايكل مارتن بـ "عيد ميلاد هادف".

وحذر مارتن، هذا العام من "موجة تفش كبيرة" من إصابات أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر مع تكثيف الحكومة حملة التطعيم بالجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير الأول في أيرلندا، بول جيفان، إنه بحلول العام الجديد سيصبح (أوميكرون) هو السلالة المهيمنة، حيث إن الخبراء قالوا إنه قابل للانتقال بدرجة كبيرة، مما يدعو للقلق.

وأضاف جيفان - خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، وفقًا لصحيفة (بلفاست تليجراف) المحلية- أن السلطة التنفيذية تدرس مجموعة من الخيارات من أجل التعامل مع متحور فيروس كورونا (أوميكرون) بطريقة فعالة.

وتابع: "لسنا بحاجة إلى الشعور بالذعر، ولكننا بحاجة إلى الاعتراف بأن ما نصحنا به أن هذا المتغير الجديد سيشكل تحديًا لنا في أيرلندا الشمالية في وقت مبكر من العام الجديد، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".