سيرة نجم الهيب هوب الأمريكي كريستوفر جورج والاس بقصر السينما

يعرض في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، الفيلم الروائي الطويل Notorious أو "نوتوريوس" ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعقب العرض حلقة نقاشية حوله تقدمها الناقدة نشوي نبيل، وذلك في إطار عروض نادي الفيلم الكلاسيكي.

ويعد فيلم Notorious سيرة ذاتية سينمائية لمغني الهيب هوب الأمريكي، كريستوفر جورج والاس. الفيلم من إنتاج عام 2009 وتبلغ مدة عرضه 122 دقيقة، ومن إخراج جورج تيلمان.

فيلم Notorious من بطولة كل من توباك شاكور ــ جمال وولارد ــ ناتوري نوجتون ــ وسي جاي والاس.

تدور قصة فيلم Notorious في حي بروكلين الفقير في نيويورك، حيث ينشأ الشاب "كريستوفر جورج والاس"، يبيع المخدرات مع أصدقائه حتى يوفر احتياجات ابنه القادم، مما يجعل والدته تقوم بطرده من منزلها، ثم تقوم الشرطة بالقبض عليه، بعد خروجه من السجن يدخل في عدة مسابقات لغناء الراب والهيب هوب، يفوز فيها، ويبدأ في التفكير بامتهان غناء الهيب هوب بدلا من تجارة المخدرات.

يتناول فيلم "نوتوريوس"، قصة حياة كريستوفر جورج والاس والذي في 21 مايو 1972 في بروكلين ــ نيويورك. كان الطفل الوحيد لأبوين جامايكيين. بدأ في تعاطي المخدرات عندما كان عمره 12 عامًا فقط. بدأ موسيقى الراب عندما كان مراهقًا وكان يعزف الموسيقى في زوايا الشوارع ويؤدي في مجموعات محلية. ترك المدرسة في سن 17 وتعمق في عالم تجارة المخدرات، ما أدى إلى سجنه عدة مرات، منها في عام 1991 أمضى تسعة أشهر في السجن بتهمة بيع الكراك.

ــ موسيقى الراب

بعد خروج كريستوفر جورج والاس من السجن أصدر ألبومه بعنوان "جاهز للموت"، في 13 سبتمبر 1994 وبيع منه مليون نسخة في عام 1995، ويحصل هذا الألبوم على شهادة بلاتينيوم، وفي وقت من الأوقات شهد والاس يوزع نسخًا مجانية من الألبوم، كعمل من أعمال الترويج الذاتي والتسويق الشعبي.

على مدى العقود التي أعقبت وفاته، كسبت شركته الخاصة للتسجيل الموسيقي، عشرات الملايين من الدولارات. لتصل قيمتها إلى ما يقدر بـ 160 مليون دولار بفضل إصدارات الألبوم بعد وفاته.