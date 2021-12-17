أمين عام الهيئة العربية للمسرح يزور مقر «مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي»

زار الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب المسرحي الكبير إسماعيل عبدالله، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة، وبصحبته المسرحي المغربي عبدالجبار خمران، مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وندى إبراهيم، المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد طارق المدير التنفيذي المساعد، ومادونا سمير منسق الفرق العربية.

وكانت تلك الزيارة بمثابة خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والهيئة العربية للمسرح خلال دورات المهرجان المقبلة.

يُذكر أن إسماعيل عبدالله، هو فنان وكاتب مسرحي إماراتي حاصل على بكالوريوس القانون والإدارة العامة جامعة الإمارات عام 1985، وشغل مناصب عديدة منها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ورئيس جمعية المسرحيين بدولة الإمارات، وأسس فرقة مسرح خورفكان الشعبي 1979، وساهم في تأسيس المسرح الحر بجامعة الإمارات عام 1981، وساهم في تأسيس مسرح الطليعة بخورفكان 1986.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، وانتهت دورته السادسة في نوفمبر 2021، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجار التحضير للدورة السابعة لعام 2022.

وكانت تلك الزيارة بمثابة خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والهيئة العربية للمسرح خلال دورات المهرجان المقبلة.