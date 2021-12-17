الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

3 منها ضمن «حياة كريمة».. «الأوقاف» تفتتح اليوم 23 مسجدًا بـ 5 محافظات

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23  مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة" إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ضمن الـ 20 مسجدًا منها  19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مساجد، منها 348 مسجدًا جديدًا  إحلالًا وتجديدًا  و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. محمد قاسم – اسمو العروس- مركز دير مواس
2. الطممة – بندر دير مواس
3. نازلي حليم  – البرنس – الجرنوس – بني مزار
4. الهادي – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص
5. الفتح الإسلامي – عزبة كتكوت – دير مواس
6. عقبة بن نافع – الحجز القديم – منشية الدهب البحرية- المنيا
7. نور الإسلام – بني موسى – بني عبيد –  أبو قرقاص
8. الأحمدي – عزبة الصبحة – بوجا – سمالوط
مديرية أوقاف أسيوط
9. عمر بن الخطاب – جزيرة بني مر – مركز الفتح
10. المغربي – مركز ابنوب
11. الهدي والنور – قرية دوينة مركز أبو تيج
12. المدينة المنورة – قرية عرب الأطاولة – مركز الفتح
13. الفلاح – قرية أولاد رايق - مركز أسيوط
مديرية أوقاف القليوبية
14. الرحمن الرحيم – عزبة أبو خربوش  - شبلنجة – بنها ثان
15. الزهراء – طحلة – بنها أول
16. الغربي – كفر فرسيس  - بنها ثان
17. الرحمة – عرب إسماعيل – جزيرة بلي- بنها ثان
مديرية أوقاف المنوفية
18. عمر عبد المجيد – فريده أبو عوالي- مركز أشمون
19. الصفا – كفر عون – مركز أشمون
مديرية أوقاف الشرقية
20. الحسامنة ناحية الصويني – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف الوادي الجديد
21. الحاجر – قرية تنيدة – مركز بلاط
مديرية أوقاف مطروح
22. القبلتين - سملا - ك 13 شرق مطروح
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الأقصر
1. الصن – أرمنت الحيط - أرمنت

وزارة الأوقاف مبادرة حياة كريمة مسجد ا جديد ا الأوقاف تفتتح حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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