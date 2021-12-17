الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تتجه صوب خسارة أسبوعية بفعل أوميكرون

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه صوب خسارة أسبوعية طفيفة مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود، في حين دعم انخفاض الدولار أسواق السلع الأولية على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب خسارة بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع في حين يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سينهي الأسبوع مستقرا.

وتضاعف عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في الدنمارك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين فحسب. 

وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك أمس الخميس من أن الحكومة قد تفرض المزيد من القيود للحد من تفشي أوميكرون.


وفي الولايات المتحدة أدى الانتشار السريع للمتحور إلى وقف بعض الشركات خطط إعادة موظفيها إلى مقرات العمل.

وقالت مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا.

كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 %، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 71.61 دولار.

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