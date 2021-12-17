الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 7435 إصابة جديدة بكورونا و 73 وفاة

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 7435 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة
الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 551 ألفا و551 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت البلاد 73 حالة وفاة، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة، ليرتفع الإجمالي إلى 4591 وفاة.
 

كما سجلت البلاد ثلاث إصابات مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى .151
 

وبحلول اليوم الجمعة فقد تلقى 84.3 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 81.7 % التطعيم بالكامل، وحصل 19 % على جرعات معززة.

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