القبض على مقاول سابق بالبنتاجون بتهمة الشروع فى التجسس لصالح روسيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على مواطن أمريكي عمل في وقت سابق بصفة متعاقد مع وزارة الدفاع "البنتاجون"، بتهمة الشروع في التجسس لصالح روسيا.

وأشار بيان عن الوزارة إلى أن جون روف جونيور، البالغ 63 عاما، اعتقل مساء الأربعاء في ساوث داكوتا، بتهمة الشروع في تسريب معلومات سرية حول الأمن القومي الأمريكي لحكومة أجنبية.

وأضاف: "في حالة إدانته، سيواجه روف السجن مدى الحياة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابل نهاية أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية".

يذكر أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت إن الهجوم استهدف انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يمثل تهديدا وشيكا للقوات التي تقودها واشنطن أثناء انسحابها من أفغانستان.

وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، تأكيد التقارير حول نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة من أجل الاستعداد لضربات مشتركة على المنشآت النووية في إيران.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الموضوع: "لا أنوي التطرق إلى التفاصيل الدقيقة حول التدريبات ولا توجد أي فعاليات خاصة بالتدريبات لأعلن عنها اليوم".

وأكد كيربي مع ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، و نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا الخميس في واشنطن الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة و إسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية و إذا طلب ذلك زعماء البلدين.