أبرز العلاجات المنزلية لجفاف الحلق

قد يكون من الصعب تناول الطعام والشراب والتحدث عندما يجف حلقك، فعلى الرغم من أنه في كثير من الأحيان لا شيء خطير ويختفي من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام، ولكن يكون مزعجًا وغير مريح خاصة بفصل الشتاء، حسبما ذكر موقع "healthdigezt" الطبي.

اسباب جفاف الحلق الجاف:

هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تسبب جفاف الحلق، واحدة من هذه هي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد في بعض الأحيان يمكن أن يكون بسبب الأحماض التي تخرج من المعدة يمكن أن تهيج الحلق.

كما أن الشخص المدخن معرض أيضًا لخطر الإصابة بجفاف الحلق بشكل منتظم، حيث يحتوي دخان السجائر على الكثير من السموم، والتي يمكن للعديد منها أن تلحق الضرر بالحلق.

ويمكن أن يجعل جفاف الحلق وجودها معروفًا بشكل خاص في الصباح عند الاستيقاظ، ففي بعض الأحيان يكون مصحوبًا بألم والتهاب، مما يجعل البلع أو الكلام صعبًا.

ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي، عدد من أفضل العلاجات المنزلية للحلق الجاف،فإذا كنت تعاني من جفاف الحلق يمكنك الاستعانة بها.

الغرغرة بالمياه المالحة:

في كوب من الماء الدافئ، قم بإذابة ملعقة كبيرة من الملح جيدًا. تغرغر به للتخلص من جفاف الحلق، فإذا كانت المشكلة ناتجة عن عدوى، فإن الغرغرة بالماء الدافئ المالح يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء لأن الملح له خصائص مضادة للميكروبات.

الغرغرة بخل التفاح:

بخلاف الملح ، يمكنك خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ. تغرغر بهذا من 3 إلى 5 مرات يوميًا حتى تختفي المشكلة تمامًا.

عصير ليمون دافئ بالعسل:

أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من عصير الليمون الدافئ، اشربه مرتين في اليوم للراحة الفعالة من الحلق الجاف، حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تسريع عملية الشفاء من الحلق الجاف والمتهيج والمتورم.

شاي الزنجبيل:

يساعد كوب من الزنجبيل للتخفيف من جفاف الحلق، كل ما عليك فعله هو ترك ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المبشور تنقع في كوب من الماء المغلي لعدة دقائق.

فص ثوم:

هناك شيء أقوى من الزنجبيل، وهي فص من الثوم. فقط قشر واحدة، واسحقها قليلاً ثم ضعها في فمك، دع لعابك يتلامس معه وابتلع العصير في كل مرة.

الكركم والحليب:

قبل الذهاب إلى الفراش ، من الجيد إذابة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ، حيث من المفترض أن يساعد ذلك على منع جفاف الحلق من التفاقم لأن الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.