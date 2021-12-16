الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الألمانى: مخاوف من ارتفاع أعداد المشاركين فى احتجاجات كورونا

احتجاجات كورونا المانيا
احتجاجات كورونا المانيا

عبر جهاز الاستخبارات المحلي لولاية براندنبرج التي تحيط بالعاصمة الألمانية برلين، عن قلقه حيال زيادة الاحتجاجات وتطرفها ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، المطبقة بالبلاد.

وقال مدير مكتب براندنبرج لحماية الدستور في عاصمة الولاية بوتسدام يورج مولر، إننا نسجل زيادة في عدد المشاركين في مظاهرات (ضد إجراءات مكافحة) كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال إن هناك مؤشرات بأن أفرادًا معروفين، ومتطرفين يمينيين، وجماعات تحاول دفع السكان العاديين للتطرف في منطقتهم عبر استغلال موضوع فيروس كورونا".

واحتج المئات من الأشخاص ضد سياسات مكافحة فيروس كورونا في بلدة فيتشتوك في الولاية الواقعة شمال غرب البلاد مساء أمس الأربعاء.

ووفقا للشرطة، لم يتم تعطيل المظاهرة، وتم الالتزام بقواعد مكافحة كورونا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، أن 6 من ضباطها أصيبوا في احتجاجات أقيمت الليلة الماضية في مدينة “مانهايم”، بوسط ألمانيا، على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية -على موقعها الإخباري - أن أكثر من ألفي شخص تجمعوا للاحتجاج على قيود كورونا، ما أدى إلى إصابة ستة من ضباط الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن حركة "Querdenker" كانت وراء الاحتجاج الذي فاجأ الشرطة بحجمه.

وأبلغت الشرطة المتظاهرين بضرورة الامتثال لقيود كورونا إلا أنهم تجاهلوا تعليمات الشرطة، مع تزايد أعدادهم، وشكلوا بعد ذلك مسيرة في اتجاه "باراديبلاتس" في المدينة.

وأصيب ثلاثة ضباط عندما حاول المتظاهرون اختراق حاجز للشرطة، وأصيب ثلاثة آخرون في أثناء الخدمة في مكان آخر بالمدينة في تلك الليلة.

وتم القبض على حوالي 120 شخصًا رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة، ووجهت إلى 121 شخصًا تهم انتهاك قانون التجمع فيما يواجه ثلاثة أفراد إجراءات جنائية لارتكاب جرائم مختلفة.

يمينيين فيروس كورونا الحزب اليميني مكافحة كورونا المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين بأسوان

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

«لوجو» منتدى شباب العالم يزين طائرات «مصر للطيران»

رسميًا.. نادى قطر يعلن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلى

السجن 10 سنوات لبائع خضار بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض