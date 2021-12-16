«وفد المحلة» يكرّم الجيش الأبيض لموجهة التحديدات الصعبة

كرمت لجنة حزب الوفد بالمحلة الكبرى في الغربية الجيش الأبيض بالإدارة الصحية أول المحلة الكبرى، جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ.

وضم التكريم كلا من الدكتورة منال مصباح مدير الإدارة الصحية أول المحلة، والدكتور حازم عبد الرؤوف مدير التطعيمات، والدكتورة ماجدة أبو رية، مدير مكتب التطعيم الدولي، والدكتورة شيماء محمود السيد مدير الطب الوقائي، والدكتور باسم شرف الدين مدير مركز المعلومات، ومحمد زغلول مسئول التطعيمات.

تكريم حزب الوفد

كما ضم الفريق المعاون: "ياسين السبكي، وياسر منصور عبد الحليم، وعصام ابو عوف، وعمرو سالم، وسامي مرقس سلامة".

وأعربت اللجنة عن تقديم كل الدعم لجيشنا الأبيض في مواجهة التحديات الصعبة خاصة فيروس كورونا بأنماطه المتحورة، متقدمة بخالص الشكر والتقدير للتعاون المستمر لخدمة المواطنين.

وفد الغربية يدشن مبادرة خدمة المواطنين

دشنت اللجنة العامة للحزب بالغربية مبادرة خدمة المواطنين، ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل دور لجان الحزب بالمحافظات لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلن الدكتور محمد خليفه، القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، وعضو الهيئة العليا للحزب، تفعيل مكتب خدمة المواطنين للجنة الوفد بمحافظه الغربية تحت إشراف محمود سعدون.

تكريم حزب الوفد

وقال «خليفة»، سوف يتم تلقي جميع طلبات المواطنين العامة والخاصة من خلال مقرات الحزب على مستوى المحافظة يومياً من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء يومياً.

ولفت «خليفة» إلى المتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة التواصل مع المواطنين من قبل السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي، عبر آليات عمل منظمة لتلقي مشاكل وهموم الأهالي ومطالبهم، والسعي لحلها عبر التنسيق مع الأجهزة المعنية.