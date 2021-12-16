الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض تلميذة داخل مدرسة غرب الإسكندرية

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي ابراهيم رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمدرسة بالسجن لمدة 3 سنوات بمدرسة في العجمي، بعد اتهامه بهتك عرض طالبة داخل المدرسة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح العكاري، وأمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.
ترجع أحداث القضية رقم 22446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، ببلاغ من أهلية المجني عليها يفيد بقيام المتهم بهتك عرضها داخل المدرسة بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجني عليها ه.م.إ، 11 سنة، طالبة، في فناء المدرسة استدرجها المتهم ع.خ.م، 59 سنة، فراش بالمدرسة، الي غرفة الكانتين وفوجئت بقيام المتهم بغلق الباب وحسر ملابسها من أسفل لهتك عرضها وتحسس بأماكن العفة لديها وحال محاولتها الاستغاثة فقام بوضع يده علي فمهما لمنعها من الصياح فسمعتها شقيقتها التي قامت بفتح الباب وأخرجت المجني عليها وأبلغت إدارة المدرسة.
وقام والد المجني عليها بتحرير محضر وبعرضه على النيابة قررت حبس المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

هتك عرض المحكمة شرطة باب متهم مدرس الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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