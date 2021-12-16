«الصحة» تكشف أسباب إطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، أسباب إطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بخلاف التطعيم الروتيني للأطفال، وذلك بعد انتهائه من مصر منذ 17 عاما.

وقالت إن تكرار التطعيم عن طريق الحملات يضمن حماية لكافة الأطفال في مصر سواء مصريين أو غير مصريين، من أي فيروس شلل أطفال قادم من خارج البلاد، مشيرة إلى أن هناك دولا مازالت بها حالات إصابة حتى الآن، كما إنها تضمن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنين حتى إذا أتموا التطعيم الروتيني.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض،

وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضحت أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وقالت إن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.