ليبيا في المقدمة.. تباين في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عددٍ من الدول العربية اليوم الخميس، تباينًا في أعداد الإصابات بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 53 إصابة جديدة، و27 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 276 ألفا و434 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 1493 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 646 ألفا و380 حالة، كما سجل شفاء 853 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 367 ألفا و936 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و583 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة .

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 200 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743 ألفا و352 إصابة، كما سجلت شفاء 119 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 738 ألفا و260 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند حاجز 2151 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر إصابات جديدة .

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 85 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 550 ألفا و542 إصابة، كما سجلت شفاء81 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 539 ألفا و793 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و858 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة واحدة، و349 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و316 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و812 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي مليون و27 ألفا و844 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و770 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 951 ألفا و537 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا 12 ألفا و118 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 410 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 2 مليون و89 ألفا و669 إصابة، كما سجلت شفاء 800 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 2 مليون و58 ألفا و306 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 24 ألفا و30 حالة، وذلك عقب تسجيل 13 حالة وفاة جديدة .