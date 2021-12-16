محمد رمضان يتفقد مسرح حفله الغنائى بـ«إكسبو 2020 دبي» (صور)

تفقد الفنان المصري محمد رمضان مسرح حفله المقبل في "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج والمخرج صلاح الياسري اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني الذي سيقدمه أمام الجماهير يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، واعدًا الجميع بحفل تاريخي يحمل الكثير من المفاجآت المتنوعة، والذي بدأ الإعداد له منذ وقت مع الشركة المتعاقدة معه "الياسري للإنتاج الفني".

ومن المقرر أن يتضمن الحفل استعراضا كبيرا خلال فقرات الحفل المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور زوار المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي" المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.

ومن جانبه أكد المنتج والمخرج صلاح الياسري خلال جولة التفقد حرص واهتمام الفنان محمد رمضان بتفاصيل الحفل المختلفة، خاصة وأنه يحمل المواصفات العالمية من إضاءة وصوت وتقنيات حديثة للتصوير والإخراج، والذي تنقله قناة "إكسبو 2020" وتلفزيون دبي، عبر الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 18 ديسمبر 2021، للجمهور في جميع أنحاء العالم.

آخر حفلات محمد رمضان الغنائية

وأحيا النجم محمد رمضان مساء يوم الجمعة الماضي حفله الغنائي الأول بالعراق وذلك على خشبة مسرح السندباد في بغداد العاصمة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من الشعب العراقي.

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل لأول مرة أمام الجمهور العراقي مجموعة من أهم وأشهر أغنياته ومنها: "ثابت، على الله، مافيا، الملك، نمبر وان، يا حبيبي، أنا جدع، بوم بوم، ورايحين نسهر، وبابا، وأنا البطل، ومصباح علاء الدين، وغيرهم بالإضافة إلى أخر أغنياته التي تحمل اسم «جو البنات» والتي قدمها في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة كما تم تصميم مجموعة من العروض الاستعراضية.

مسلسل محمد رمضان في رمضان 2022

ويخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل يحمل اسم "مشوار لحد هناك" وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب"، وبطولة دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان، والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربيني، للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".