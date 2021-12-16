«تعليم مطروح»: القيادة السياسية حريصة على بناء المواطن والارتقاء به

أكد مجدى المنشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية، أن القيادة السياسية في مصر تحرص في المقام الأول على بناء الإنسان المصري والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أهم أولويات الدولة في ظل الرؤية الشاملة والمتكاملة للمشروع الوطني لتطوير التعليم.

وأوضح المنشاوي في الندوة الموسعة التي أقامها مركز إعلام مطروح حول استراتيجيات التعليم النشط وبناء الإنسان أن رؤية التعليم بالمفهوم الأوسع في عصر الجمهورية الجديدة هو تصور شامل لمفهوم فلسفة بناء وتطوير الفكر لدى الإنسان المصري وكل ما يحمله هذا التصور من رؤى مبتكرة وجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على حق الإنسان المصري في تلقي تعليم جيد يساعده في إتقان مهارات فنية تسهل عليه تحقيق التحرر المالي من خلال خلق فرص عمل واعدة يحققها الطالب بعد إتقان تلك مهارات من خلال التعلم الذاتي والتعاوني وغيرها.

وأشار مدير إدارة مطروح التعليمية إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس هي بالأساس حروب تكنولوجية تستخدم فيها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تعمل على إعادة علاقة المتعلم بمجتمعه وتفكيك تلك العلاقة إلى مكونات أصغر يسهل ضرب مفاهيمها وبالتالي تسقط معها مفاهيم تربينا عليها مثل مفهوم الوطن والأمن والاستقرار والتنمية والتي لازالت تمثل لنا قيما إيجابية نطمح إلى تحقيقها داخل أوطاننا.

وأكد المنشاوي، أن العصر الحديث والجمهورية الجديدة في مصر شهدت إنجازات للدولة المصرية منها القضاء على فيروس سي ومشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية الصحية بالإضافة إلى بقية المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان لبناء الإنسان ولهذا تولي لهما الدولة اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف أن التعليم في مصر هو مشروع الدولة القومي والتعلم النشط جزء من فلسفة الدولة في القضاء على مشكلات يعاني منها قطاع التعليم بالدولة ولعل من أهم هذه المشكلات العجز في إعداد المعلمين وبعض العادات السلبية التي أدت إلى تسرب أبنائنا الطلاب وخاصة الفتيات من التعليم في بعض المحافظات مثل محافظة مطروح بالرغم من جهود محافظ الإقليم والعاملين في قطاع التعليم بالمحافظة للقضاء على هذه السلبيات مما يستوجب من الجميع اتباع الأساليب واستراتيجيات الجديدة التي تواكب العصر.