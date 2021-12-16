تعليم المنيا تقيم انتخابات البرلمان المدرسي

أقام توجيه عام الإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا انتخابات البرلمان المدرسي 2022 للإعلام التربوي برعاية وحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور صفوت جارح وكيل المديرية والنائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وبإشراف محمد أبو العيون مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية حيث أسفرت الانتخابات عن فوز منة الله محمد فاروق من مدرسة ملوي الثانوية بنات التابعة لإدارة ملوي التعليمية جنوب المحافظة برئاسة البرلمان.

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التجربة في تقدم مستمر من عام لآخر، في ظل هدف المديرية لتوعية الطلاب بالعمل السياسي وتخريج جيل من الشباب يساهم فى تقدم مصر سياسيا من خلال الأفكار التي يتبناها الطلاب في المراحل العمرية المختلفة، بالإضافة إلى إشراك ذوي الهمم فى خوض التجربة الانتخابية.

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بوعي الطلاب السياسي والتزامهم بجميع قواعد الانتخابات بما فيها مرحلة الصمت الانتخابي التى تسبق العملية الانتخابية.

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

جاء ذلك بحضور عبير يوسف موجه عام الإعلام التربوي، وهاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة، وأخصائي الإعلام التربوي بالإدارات التعليمية التسع، وطلال معوض مدير المدرسة البريطانية بالمنيا الجديدة.

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا

أنتخابات البرلمان المدرسي بتعليم المنيا