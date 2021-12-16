الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة الـ«يوتيوبر» أحمد حسن إلى المحاكمة لاتهامه بالتحرش الإلكتروني

أحمد حسن
أحمد حسن

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة قضية اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة لمحاكمته.

وتابع فرحات بأن اليوتيوبر أحمد حسن أرسل إلى موكلته رسائل منافية للآداب منسوبة لليوتيوبر أحمد حسن، حيث طلب منها صورًا بملابس المنزل، مرددًا: “باين عليكي حلوة”.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الاستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

وتابعت الفتاة بأن اليوتيوبر قال لها: إنتي جسمك أبيض من حياتي، مضيفة: وقتها تأكدت أنه يتحرش بي لفظيًا، وبعدها طالب مقابلتي في الفيلا أمام مول مصر، وقالي تعالي وأنا هبسطك وقلت ليه هنلعب عريس وعروسة؟!، على حسب ادعائها.

من جانبه، أعلن مكتب المحامي أشرف فرحات، أن الفتاة وكلته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وأكد فرحات أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر الشهير، وتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت، وبلاغ للنائب العام ضده.

إحالة اليوتيوبر احمد حسن التحرش التحرش جنسيا مواقع التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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