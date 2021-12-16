سقوط نصابة خصصت وحدات سكنية في مشروعات حكومية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الجيزة، لقيامها بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرتها على تخصيص شقق سكنية بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.

تلقت الأجهزة الامنية بلاغ ضد سيدة -"لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة) لقيامها بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مقدرتها على تخصيص عدد (4) وحدات سكنية له وأقاربه بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والاحتيال على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.