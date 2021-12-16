الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط نصابة خصصت وحدات سكنية في مشروعات حكومية

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الجيزة،  لقيامها بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرتها على تخصيص شقق سكنية بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمخالفة للحقيقة. 

 تلقت الأجهزة الامنية بلاغ ضد سيدة  -"لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة) لقيامها بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مقدرتها على تخصيص عدد (4) وحدات سكنية له وأقاربه بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والاحتيال على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شقق سكنية عمران الاموال العامة الشيخ زايد جري جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من «الخلطة الشعبية» لزيادة الوزن: «تضعف المناعة»

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الحكومة توافق على «جرعة معززة» بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول

بينها تعديل قانون ذوي الإعاقة.. 9 قرارات للحكومة اليوم

اليوم.. وزراء الطاقة العرب يجتمعون في جامعة الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟