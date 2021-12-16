إقامة فعاليات اليوم الثاني للرياضة الروحية لكهنة إيبارشية المنيا

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشية المنيا، وذلك بفندق الخدمات والتكوين بسمالوط.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهن، وألقى الأنبا توماس محاضرة حول "مفهوم بولس الرسول عن الخطيئة ومفهومه عن الحرية والوحدة"، كما تضمن اليوم أيضًا عمل رتبة توبة.

في سياق رعوي متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، احتفلت مساء أمس، كنيسة سانت تريزيا المارونية، بمنطقة خليل الخياط بالإسكندرية بأمسية روحية، تملائها أجواء الميلاد، حيث تم افتتاح مغارة بيت لحم الخاصة بالكنيسة، بمشاركة الأب فريد مرهج، راعي الكنيسة، والشماس شربل المعوشي.

وتحتوي المغارة على أحداث البشارة، وحتى ميلاد السيد المسيح، ثم الهروب العائلة المقدسة إلى مصر، يليها تقدمة يسوع إلى الهيكل، حيث بُنيت المغارة بمساعدة شبيبة الكنيسة.

وتحث المغارة المؤمنين أنه على خطى يسوع ومسيرته، علينا أن نسير نحن أيضًا معه على هذه الأرض، التي لا تعد وطننا الأساسي، بل بالسير معه سنصل إلى هذا وطننا الأبدي.

وتستعد الكنائس الكاثوليكية بمصر برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وذلك يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتنظم الكنائس الكاثولكية مساء اليوم 24 ديسمبر الجاري، صلوات قداسات ليلة عيد الميلاد المجيد برئاسة أساقفة الإيبارشيات الكاثوليكية والأباء الكهنة، والأقباط والشمامسة، ولكن مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور من المصلين، كما تستقبل الكنائس الكاثوليكية صباح يوم عيد الميلاد المهنئين بالكنائس بمختلف إيبارشياتها بالمحافظات.