الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الخارجة الثانوية» بالوادي الجديد تحصل على جائزة المدرسة الدولية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، فوز مدرسة الخارجة الثانوية للبنات بجائزة المدرسة الدولية الاعتماد الكامل، تقديرا لجهود المدرسة المبذولة فى تعزيز البعد الدولي داخل الفصول الدراسية‏، ومساعدة الطلاب على اكتساب العديد من  المهارات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن جائزة "المدرسة الدولية" International school Award بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني في ضوء جهود الدولة  في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وتنفيذ استراتيجية التعليم وخطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لدعم المدارس القومية.

وأشار إلى أن تكريم قطاع تعليم المحافظة ومدير إدارة المدرسة ريهام منصور البرنس والمنسق الأول مروة فريد فخرى، مطلع الأسبوع المقبل، مقدما لهم خالص التهنئة والأمنيات الطيبة متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد فوز مدرسة الخارجة الثانوية بجائزه المدرسة الدولية الإعتماد الكامل تعزيز البعد الدولي المجلس الثقافي البريطاني التنمية المستدامة مصر 2030 استراتيجية التعليم

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وائل لطفي

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