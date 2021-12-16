أمير الكويت يعزى رئيس البرازيل فى ضحايا الفيضانات الأخيرة

قدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تعازيه الحارة إلى البرازيل في أعقاب وقوع الكثير من الضحايا جراء الفيضانات الاخيرة الي ضربت ولايتى "باهيا وميناجيرايس".

وأرسل أمير الكويت، برقية تعزية إلى الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا الفيضانات التى ضربت ولايتى "باهيا وميناجيرايس" وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، آملاً أن تتمكن البرازيل من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

يأتي هذا فيما لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وشرد حوالى 3700 بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال شرق البرازيل كما أفادت حكومة ولاية باهيا الإقليمية أن العديد من المنازل دمرت بالكامل، وأن هناك 70 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب الولاية وشمال ميناس جنراليس ، وفقا لبوابة "جى 1" البرازيلية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 وفاة، غير أن الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم أربع من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني يوم الجمعة، وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونًا و201221 وإجمالي الوفيات إلى 617271.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.