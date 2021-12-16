تقرير إيطالى: «برنيس» وجهة سياحية جديدة فى مصر

أشاد موقع "أنسامد"، وهو الشبكة الإخبارية لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بمنطقة برنيس في محافظة البحر الأحمر باعتبار أنها وجهة سياحية جديدة وجذابة في مصر.

وقال الموقع الإيطالي، إن هناك العديد من الأنشطة الممكن ممارستها خلال زيارة برنيس، التي كانت مدينة ساحلية قديمة هامة للتجارة الرومانية، حيث تأسست في الأصل عام 275 بعد الميلاد من قبل بطليموس الثاني فيلادلفيوس لتكريم والدته التي تحمل الاسم، وتضم حاليًا قاعدة عسكرية حدثية.

وقال التقرير الإيطالي: يمكن زيارة "وادي الجمال" في برنيس وهو محمية طبيعية و توفر المحمية الطبيعية "حاجزًا مرجانيًا مذهلًا يسكنه 104 نوعًا من الأسماك وأحواض المياه تغطيها 7660 هكتارًا من النباتات البحرية التي تشكل مصدرًا لتغذية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية والثدييات البحرية الهادئة المعرضة لخطر الانقراض، و"السلاحف الخضراء".

كما يمكن زيارة "بيت الدلافين" للشعاب المرجانية، وهو عبارة عن بحيرة من المياه الصافية تمامًا وضفاف الشعاب المرجانية التي يبدو أنها لم تتأثر بالسياحة الجماعية وتغير المناخ.

وتابعت الشبكة الإيطالية، أن ألوان الأسماك الاستوائية في شواطيء برنيس مذهلة، كما يمكن اكتشاف حيوانات البحر الأحمر بفضل الغطس، فضلًا عن الطقس الدافيء.

كما تعد محمية وادي الجمال وجهة للسياح الذين يرغبون في رؤية أكبر عدد من الغزلان في الصحراء الشرقية لمصر بأكملها.

يأتي هذا فيما أعلن عملاق السفر الإيطالي" مابو ترافل" إدراج شرم الشيخ لقائمة رحلاته لشهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا على أن المدينة تحطى بشعبية كبيرة لدى السياح الإيطاليين، وفقًا لما نقلته مجلة "ترافل نو ستوب" في تقرير لها.

من جانبها، قالت "باربرا مارانجي"، المديرة العامة لشركة مابو ترافل: "إدراج شرم الشيخ ضمن وجهاتنا خطوة مهمة لعدد من العوامل، إنها إشارة لإعادة التشغيل، كما يرغب عملاؤنا في السفر إليها".

وتابعت: "يعد الحصار الكبير على عدد من الدول الأجنبية بمثابة ضربة قوية، لكن إطلاق البرامج في شرم الشيخ يمنحنا الأمل،لاسيما وقد تم حجز كل الرحلات للمدينة لصيف 2022".