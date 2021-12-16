ياسمين فؤاد: نستعد لإطلاق تجربة محمية نبق بداية 2022

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة خلال الفترة القادمة تعمل على تنفيذ خطة الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في المؤتمرات الدولية، مضيفة أن الوزارة بدأت العمل حاليًا في ملف المحميات الطبيعية والاستثمار بها، كالاستثمار في الغابة المتحجرة.

ياسمين فؤاد: الوزارة تستعد لإطلاق تجربة محمية نبق بداية ٢٠٢٢



وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحها لـ"الدستور"، أنه جارٍ التعاون مع وزير الإسكان حاليًا في مشروع التجلي الأعظم بمنطقة كاترين، مؤكدة أنه سيتم البدء في العمل بمحمية نبق مع انطلاق العام القادم.

وأشارت فؤاد، إلى أنه يتم حاليًا عمل عدد من المخيمات في منطقة جنوب مرسى علم بوادي الجمال، وذلك بالتعاون مع أحد المستثمرين، منوهة بأن الوزارة حاليا تعمل على وجود المشروعات الاستثمارية الواعدة بعدد من المحميات الطبيعية، وللمرة الأولى سننقل تجربة جنوب أفريقيا بالمحميات، وستتطبق بمدينة وادي الجمال بجنوب مرسى علم، ومع مقبل العام المقبل ستنطلق تجربة جديدة بمحمية نبق، وسيتم العمل حاليا بمشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين للعمل على تطوير خدمات المنطقة، وكذلك دعم السكان المحليين.

وتشهد محمية نبق، الكائنة على بعد 35 كيلومترا شمال شرم الشيخ بجنوب سيناء، اهتماما من كل عشاق الطبيعة فى العالم بمشاهدة معالمها، ويؤكد القائمون على السياحة بشرم الشيخ أنها واجهة من أهم المقاصد السياحية خصوصا للسائحين الباحثين عن متعة مشاهدة جمال الطبيعة، حيث تتميز بالهدوء والخصوصية.

كما يطلق عليها مناطق السبع عجائب وهى "جبل الرمل الذى يتزحلق عليه السائحون، والكانيون وهو الشق الصخري بين الجبال، السير بين الجبال بسيارات الجيب سفارى، ركوب الجمال فى الوديان، الغطس تحت السفينة الغارقة لمشاهدة معالمها، ممارسة الألعاب المائية حول مسطح غابات أشجار المانجروف، معايشة الحياة البدوية بين الصيادين وفى الخلاء وتناول الشاي بالأعشاب الطبيعية".