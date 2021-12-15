إخماد حريق مصنع لإنتاج الفوم في بورسعيد

شهدت المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، حريق في مجمع الـ 118 مصنع، ليكون الحريق الثالث خلال أيام، والتي تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في أحد مصانع إنتاج الفوم وسط مجمع 118 مصنع، وعلى الفور تم تحريك فريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصل الفريق بعد دقائق من البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بجزء من المصنع، وذلك قبل أن يمتد إلى 118 مصنع مجاور.

أجري رجال الإطفاء اعمال التبريد عقب السيطرة على ألسنة النيران، وذلك لضمان عدم اشتعالها مرة أخرى، والتأكد من عدم صدور أي أدخنة، وذلك من خلال السيارات ذات التقنيات الحديثة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحيق، وقام فريق بحث جنائي بتحرير المحضر، فيما عاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، ويجري استكمال التحقيقات.