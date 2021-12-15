انطلاق ورشة النقد السينمائى بمركز الثقافة السينمائية (صور)

افتتح مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات ورشة النقد السينمائي.

وكان القومي للسينما قد أعلن في وقت سابق عن بدء ورش عمل وحلقات دراسية مجانية في المجالات السينمائية المختلفة تقام بمركز الثقافة السينمائية .

ورشة النقد السينمائي بمركز الثقافة السينمائية

وافتتحت فعاليات الورشة الكاتبة والناقدة الفنية فايزة هنداوي محاضرة تحدثت فيها عن أساسيات وتعريف النقد الفني التي تفاعل معها المشاركين بالورشة من الشباب المثقف الشغوف للمعرفة بالمجالات الفنية المختلفة.

ومن جانبها قالت فايزة هنداوي، إن إقبال الشباب الواعي المحب للسينما علي الورشة، دليل علي استعداد الشباب للتعلم والتطور، مشيرة إلي سعادتها بالمناقشة معهم وردود أفعالهم التي أكدت استفادتهم من الورشة ومطالباتهم بتكرار هذه الورشة التي تساعد علي خلق جيل مثقف سينمائيا وملم بأساسيات النقد السينمائي.

ورشة النقد السينمائي بمركز الثقافة السينمائية

الورش وحلقات العمل بمركز الثقافة السينمائية تأتي تفعيلا لدور المركز القومي للسينما بدعم الشباب والموهوبين حيث ان السينما هي القوي الناعمة التي ننفذ بها إلى عقول الشباب بالأفكار التنويريه.

وأوضحت الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن هذه الورش مجانية للجميع فئة عمرية ١٨ فيما فوق وقد تم التنسيق بين عدد من السينمائيين والنقاد في هذا الشأن وجميعهم من المتطوعين بدون مقابل.

ونظرًا لزيادة الإقبال للإشتراك بالورشة وتخطيهم الأعداد المحددة لكل ورشة، فقد تقرر إقامة مجموعة من ورش للنقد السينمائي تستوعب أعداد المشاركين الذين لم يستطيعوا التسجيل بأول ورشة.

ورشة النقد السينمائي بمركز الثقافة السينمائية

ورشة الديكور السينمائي للمركز القومى للسينما

أقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة مجانية للديكور السينمائي بمشاركة عدد كبير من الشباب السينمائي.

وأقيمت الورشة بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد "مجدي الشحري "، و يحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" و سوف تستمر الورشة لمدة عام كامل بمعدل 24 محاضرة على أن تكون مدة المحاضرة 3 ساعات على وتقام الثلاثاء من كل أسبوع.