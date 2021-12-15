بريطانيا تستعد لرياح قاتلة وأمطار غزيرة بعد عيد الميلاد

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال قنبلة جليدية جديدة بعد عيد الميلاد، حيث تجلب العاصفة كوري الرياح القاتلة والأمطار الغزيرة.

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن العاصفة الثالثة في بريطانيا تأتي في فصل الشتاء في أعقاب العواصف التي سببت الفوضى وهي أروين وبارا والتي تسببت في عواصف ثلجية ورياح عاتية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتابعت أنه نظرًا لتحرك الجبهة الجنوبية الغربية للمطر والرياح عبر المملكة المتحدة ، فهناك "احتمال لتساقط بعض الثلوج"، ويبدو أن العاصفة كوري لن تكون مختلفة- حيث يمكن أن تتحرك "قنبلة ثلجية" اعتبارًا من 27 ديسمبر.

ووفقا لأحدث تقارير الطقس، فإنه في حال اشتد الضغط الموجود داخل العاصفة بمقدار 24 مليار في غضون 24 ساعة ، فستحصل على لقب "قنبلة الطقس".

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أن تساقط الثلوج الناتج يمكن أن ينشر الفساد والفوضى بين البريطانيين الذين يعانون من تقلبات الطقس الحادة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبير الأرصاد البريطاني جيم ديل من عاصفة كبيرة أخرى - يطلق عليها اسم العاصفة كوري- قبل العام الجديد.

أشارت الصحيفة إلى أن هذا يرجع إلى تأثير لا نينا ، وهو مناخ غير مستقر ناتج عن اختلاط درجات حرارة بحر الشمال الدافئة بالمياه الباردة القادمة من المحيط الهادئ: "نتوقع عاصفة أخرى كبرى هذا الشهر والتي ستحدد الاتجاه للأشهر القادمة، كما نتوقع حدوث خمس إلى ست عواصف خلال فترة الشتاء والتي قد تكون شديدة بما يكفي لتبرير التسمية".

وتشير مخططات الطقس إلى أن الثلوج ستسقط في الشمال الغربي في 27 ديسمبر، مع توقع 1 سم في غضون ساعة واحدة فقط.

وأكدت الصحيفة أنه بحلول 28 ديسمبر بعد العواصف الثلجية المستمرة بين عشية وضحاها ستَتساقط الثلوج بمقدار 2 سم في الساعة عبر مساحات شاسعة من الشمال الغربي وجنوب اسكتلندا وساوثامبتون وكارديف.