مجلة أكتوبر تستضيف ندوة حول سيرة العالمى «نجيب محفوظ»

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة«نجيب محفوظ بين مطرقة الإرث الثقافي وسندان المقتضيات العصرية» والتي ينظمها صالون مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية.

وتناقش الندوة عددًا من القضايا المتعلقة بسيرة الأديب العالمي، كمسئولية الإرث الثقافي ودور الدولة في حمايته، وفكرة البحث عن نجيب محفوظ جديد في جيل اليوم، بالإضافة إلى إشكالية اختلاف البيئة ومؤشرات النجاح في عصر محفوظ مقارنة بجيل اليوم.

يشارك في الندوة كل من الكاتب والروائي يوسف القعيد والروائي عمرو العادلي والكاتب الصحفي طارق الطاهر، وبمشاركة الروائي الشاب علاء فرغلي وميرنا المهدي.

قدم للندوة الكاتب الصحفي محمد الأمين، رئيس تحرير مجلة اكتوبر، وتقدم بالشكر لرئيس محلس إدارة دار المعارف الكاتب سعيد عبده.