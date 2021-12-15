الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة «حروف وأرقام» وطرق السداد الإلكتروني

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث الملايين من المواطنين وخاصة سائقي السيارات والمركبات عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المصرية وكيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا، بالتزامن مع إتاحة وزارة الداخلية لطرق الدفع الإلكتروني للمواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

ويرصد "الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة للسيارات في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا، والتيسير على المواطنين في استخلاص أوراقهم رقميا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور من هنا.
  • اختيار أيقونة إدارة المرور التابع لها، ومن ثم تتمكن من معرفة قيمة المخالفات.
  • الضغط على الرابط المخصص لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة بكتابة الأرقام والحروف.
  • كما يمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنا.
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عنها.
  • ومن ثم اختيار أيقونة المخالفات.
  • ثم تسجيل البيانات المطلوبة.
  • وسوف يظهر لك علي الشاشة قيمة المخالفات الخاصة بسيارتك.
txt

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة وشروط استخراج رخصة قيادة جديدة

txt

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي وكيفية سداد قيمة التصالح

txt

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

txt

رابط الاستعلام على مخالفات المرور  2021 دراجة نارية برقم اللوحة

طرق سداد المبالغ المالية المستحقة للمخالفات

ووفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، عدة طرق لسداد المخالفات المرورية المستحقة إلكترونيا؛ تيسيرا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:-

  • سداد قيمة المخالفات عبر بطاقات الائتمان للبنوك.
  • السداد عبر خدمة فوري ومصاري.
  • الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
  • سداد قيمة المخالفات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
  • تسديد قيمة المخالفات عبر التطبيق الإلكتروني "مخالفاتي".
الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 مخالفات المرور برقم اللوحة موقع وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات موقع النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة

الصحة: تدريب 3 آلاف صيدلي بجميع مستشفيات الوزارة خلال العام الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود