رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة «حروف وأرقام» وطرق السداد الإلكتروني

يبحث الملايين من المواطنين وخاصة سائقي السيارات والمركبات عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المصرية وكيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا، بالتزامن مع إتاحة وزارة الداخلية لطرق الدفع الإلكتروني للمواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

ويرصد "الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة للسيارات في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا، والتيسير على المواطنين في استخلاص أوراقهم رقميا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور من هنا.

اختيار أيقونة إدارة المرور التابع لها، ومن ثم تتمكن من معرفة قيمة المخالفات.

الضغط على الرابط المخصص لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة بكتابة الأرقام والحروف.

كما يمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عنها.

ومن ثم اختيار أيقونة المخالفات.

ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

وسوف يظهر لك علي الشاشة قيمة المخالفات الخاصة بسيارتك.

طرق سداد المبالغ المالية المستحقة للمخالفات

ووفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، عدة طرق لسداد المخالفات المرورية المستحقة إلكترونيا؛ تيسيرا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:-