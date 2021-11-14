رابط الاستعلام على مخالفات المرور  2021 دراجة نارية برقم اللوحة

يتابع أغلب المصريين من ملاك الدراجات النارية مخالفات المرور الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام الخاص بالنيابة العامة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢١ الدراجة النارية حيث أصبح هذا العنوان من أكثر العناوين بحثا على محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من المصريين وأصحاب السيارات بانواعها او حتي الدراجات النارية.

الاستعلام على مخالفات المرور ٢٠٢١ دراجة نارية

ويقدم موقع الدستور خدمة لقرائه للاستعلام عن والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢١ من هنا.

ويمكن للمواطنين المصريين أصحاب السيارات والدرجات النارية المختلفة الدخول على موقع النيابة العامة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور لعام ٢٠٢١، بالإضافة جميع لخدمات إدارة المرور على الانترنت وكذلك معرفة إجمالي قيمة المخالفات ووقت حدوثها ومكان التقاطها كذلك المبالغ المراد سدادها شهريا سواء وذلك دون إهدار للوقت والجهد خاصة في ظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا العالمي.



رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021



ويمكن للمواطنين الدخول علي علي الموقع او الرابط الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.

حيث يقوم الراغب الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.

يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن المخالفات باختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة.



بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات او رقم لوحة الدراجة النارية.

يقوم المستعلم بادخال بيانات السيارة او رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها

ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "ارقام وحرف "

ثم يتم الضغط على الايقونة الخاصة بإجمالي المخالفات.

ثم يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

سداد مخالفات المرور

بعد معرفة قيمة المخالفات عن قيمة المخالفات الخاصة بالسيارة أو المركبة تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.

ثم بعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة للراغبين في دفع الغرامات المالية على السيارة او المركبة.

ضرورة تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة، لذلك بالاضافة للعنوان وادارة المرور التابع لها المواطن ورقم المركبة الخاصة به.

ويمكن بعد ذلك سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال طريقة السداد بين ما إذا كانت الكترونية او عن طريق بطاقات الائتمان او الدفع نقدا عند الاستلام او من خلال ميكنة الدفع فوري.

- ويمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال اختيار طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفعنقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.