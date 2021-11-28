الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة وشروط استخراج رخصة قيادة جديدة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر محركات البحث العالمية “جوجل”، ليأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم الاحد 28-11-2021 ، الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات لكافة السيارات ويمكن للسائقين وقائدي السيارات الاستعلام عنها بشكل مرن من خلال رابط المرور عبر البوابة وخدمات المرور الإلكترونية، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال الرابط التالي “هنا”.
- أكمل الخطوات حتى الوصول إلى موقع النيابة العامة 
- اختر خدمات المرور
- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية
- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح
- اضغط على عرض المخالفات المرورية
- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات
-  يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.

txt

المرور تطرح لوحات مميزة للسيارات بمزاد علنى

txt

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي وكيفية سداد قيمة التصالح

شروط استخراج رخصة قيادة جديدة 2021

- ضرورة وجود الراغب في استخراج رخصة قيادة قد تجاوز سن الـ18 سنة.

- ضرورة وجود استخراج رخصة قيادة قد صدر ضده حكما قضائيا.

- ضرورة وجود اجتياز كافة دورات فنون القيادة بمراكز تعليم القيادة المعتمدة لدى الإدارة المرور.

- ضرورة الخضوع لكشف طبي شامل ( نظر، باطنة، ...).

- ضرورة وجود إجراء تحليل مخدرات.

- ضرورة وجود  بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج رخصة قيادة سارية.

خدمات المرور 2021

- خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجله علي رخص التسير بأنوعها ورخص القياده والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجله.

- خدمه الدفع عند الاستلام 

- خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكوميه

- خدمه التظلم من قيم المخالفات

- خدمه متابعه حاله الطلبات

- خدمه إلغاء الطلبات الإلكترونيه

- خدمه توصيل شهاده براءه الذمه

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 مخالفات المرور 2021 الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

وزير النقل: خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات  

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» خطة «الاتصالات» للتوسع في إفريقيا

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية