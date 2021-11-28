الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة وشروط استخراج رخصة قيادة جديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر محركات البحث العالمية “جوجل”، ليأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم الاحد 28-11-2021 ، الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات لكافة السيارات ويمكن للسائقين وقائدي السيارات الاستعلام عنها بشكل مرن من خلال رابط المرور عبر البوابة وخدمات المرور الإلكترونية، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال الرابط التالي “هنا”.

- أكمل الخطوات حتى الوصول إلى موقع النيابة العامة

- اختر خدمات المرور

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح

- اضغط على عرض المخالفات المرورية

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

- يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.

شروط استخراج رخصة قيادة جديدة 2021

- ضرورة وجود الراغب في استخراج رخصة قيادة قد تجاوز سن الـ18 سنة.

- ضرورة وجود استخراج رخصة قيادة قد صدر ضده حكما قضائيا.

- ضرورة وجود اجتياز كافة دورات فنون القيادة بمراكز تعليم القيادة المعتمدة لدى الإدارة المرور.

- ضرورة الخضوع لكشف طبي شامل ( نظر، باطنة، ...).

- ضرورة وجود إجراء تحليل مخدرات.

- ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج رخصة قيادة سارية.

خدمات المرور 2021

- خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجله علي رخص التسير بأنوعها ورخص القياده والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجله.

- خدمه الدفع عند الاستلام

- خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكوميه

- خدمه التظلم من قيم المخالفات

- خدمه متابعه حاله الطلبات

- خدمه إلغاء الطلبات الإلكترونيه

- خدمه توصيل شهاده براءه الذمه