الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مصر تتصدر.. ننشر أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ختام المسابقة العالمية
ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين  في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم التي أطلقت وزارة الأوقاف فعالياتها السبت الماضي بحضور عدد كبير من الوزراء والعلماء ورجال الدين.  

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والفائزون في الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - "من الجنسين"، بشرط ألا يزيد سن المتقدم علي ( 35 ) عامًا، هم  الأول عبد الله على محمد محمد  مصر الأول  وحصل على180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، والثاني المتسابقة سارة أيمن أحمد موسي  مصر الثاني وحصلت على120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، والثالثة هي إيمان جمال فاروق حسن مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، أما المتسابق الرابع من دولة ليبيا هو  عبدالحميد عبد الله عمر، وحصل على جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

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أما الفرع الثاني لحفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، من الجنسين، بشرط ألا يزيد سن المتقدم علي 30 عامًا، المتسابق الأول أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول حصل على 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، أما المتسابق الثاني محمود على شانفي  جزر القمر الثاني حصل على 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، والثالث عبدالرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، والرابع على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، والمسابقات الخامس درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

عن الفرع الثالث للمسابقة، لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم علي 30  عامًا، فاز بالمركز الأول نادي سعد جابر  محمد مصر الأول 50,000  ألف جنيه +شهادة تقدير، والمركز الثاني محمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثاني  30,000  ألف جنيه+ شهادة تقدير، والثالث عبدالرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، أما الرابع أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، والمسابقة التي حصلت على المركز الخامس هي  أميرة أحمد عبدالوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

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أما الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن  12 عامًا،  شيرين محمد عبد الله أمين مصر  وحصلت على 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير ، والثاني أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر ، وحصل على 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، المتسابقة الثالثة روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، والرابع مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

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وعن فرع الأئمة، لحفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم علي 40 عامًا،  وهما أيمن منصور عبدالعزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية، أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد مهدي مصطفى مهدي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير،  ومحمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومحمد طارق أنصاري  الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

 

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الدكتور محمد مختار جمعة الفائزين في المسابقة العالمية المسابقة العالمية الثامنة والعشرين وزارة الأوقاف حفظ القران الكريم الفرع الثالث للمسابقة

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