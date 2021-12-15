الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة مخلفات شاطئ السلسلة ويشدد على نظافة الشواطئ

ازالة اخشاب بشاطئ
ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة المخلفات من شاطئ السلسلة، مشددًا على نظافة الشواطئ والمسطحات المائية حفاظاً على المظهر العام والبيئة البحرية وصحة المواطنين، واستجابة لشكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن؛ وبعد التحقق من الشكوى الواردة بشأن طفو مخلفات أخشاب على مياه شاطئ السلسلة مما يسيء للمظهر الجمالي للشاطئ.

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ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ برصد أي حالة تلوث وإزالة كافة أسباب شكاوى المواطنين على الشواطئ؛ فقد قامت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بازالة كافة الأخشاب والمخلفات من مياه والمساحة الرملية لشاطئ السلسلة، وإعادة المظهر الجمالي للشاطئ.

ومن جانبه أكد اللواء جمال رشاد أن الإدارة على استعداد تام لتلقى أي شكاوى من المواطنين خاصة بنظافة الشواطئ ومستوى الخدمات المقدمة بها لى ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play  وكذلك app store.

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ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة 

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحه والمصايف بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة إعدام اللحوم النافقة بشاطئي ستانلي والسرايا، نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن، مؤكدا على ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أي منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة 

ووجه «الشريف» بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة
ازالة اخشاب بشاطئ السلسلة
محافظ الإسكندرية شاطئ السلسلة نظافة الشواطئ الإسكندرية طفو مخلفات

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